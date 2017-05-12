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Глава UFC планирует до конца недели договориться с Макгрегором о бое против Мэйуэзера

Спорт
12 мая, 16:24 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, мая. /ТАСС

Переговоры о возможном боксерском поединке начались в ноябре 2016 года

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Дэйна Уайт

Дэйна Уайт

© AP Photo/John Locher

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт планирует до конца недели договориться с ирландским бойцом смешанного стиля Конором Макгрегором о бое против американского боксера Флойда Мэйуэзера-младшего. Об этом Уайт заявил в эфире программы Jim Rome Show радиостанции CBS Sports Radio.

"Я планирую закончить переговоры с Макгрегором до воскресенья и приступить к переговорам с командой Мэйуэзера. Если мы уложимся в эти сроки, то этот бой может состояться. Но, повторюсь, сначала я должен все обсудить с ними. Нет никаких гарантий, что мы договоримся", - сказал Уайт.

Переговоры о возможном боксерском поединке между Мэйуэзером и Макгрегором начались в ноябре 2016 года, после победы ирландца на турнире UFC 205 над американцем Эдди Альваресом и завоеванием чемпионских поясов в двух весовых категориях сразу. В марте американский боксер объявил о возобновлении профессиональной карьеры ради боя с Макгрегором. Сам ирландец ранее заявлял, что поединок может состояться в сентябре.

"У нас была дата, на которую мы нацеливались, это 16 сентября, но мы не забронировали MGM Grand (арена в Лас- Вегасе, где проходят турниры UFC и крупные боксерские бои) на эту дату - сказал Уайт. - Я не видел никаких больших боев, которые могли состояться в ближайшее время и забить эту дату. А потом был объявлен боксерский поединок между мексиканцем Саулем Альваресом и казахстанцем Геннадием Головкиным, и это по-настоящему большой бой, на который я сам куплю билеты и приду посмотреть. Это жизнь, тут никто не будет никого ждать".

"Мы должны были работать быстрее, должны были намного дальше продвинуться в наших переговорах и это только наша вина, - добавил президент UFC. - Я думаю, шансы договориться с Макгрегором довольно хорошие. Надеюсь, в понедельник я сяду и проведу переговоры с командой Мэйуэзера. Я больше не могу дальше возиться с этим, у меня есть другие дела, на которых я должен сосредоточиться".

На счету 28-летнего Макгрегора 23 поединка в смешанных единоборствах, 20 побед (17 - нокаутом) и три поражения, также он стал первым бойцом в истории UFC, обладавшим двумя титулами в разных весовых категориях одновременно (в полулегком и легком весах). За бой с Нейтом Диасом 20 августа прошлого года ирландец получил рекордный гонорар в истории организации - около $3 млн. 40-летний Мэйуэзер, который становился чемпионом мира в пяти весовых категориях, одержал на профессиональном ринге 49 побед (26 нокаутом) и не потерпел ни одного поражения. За бой с филиппинцем Мэнни Пакьяо, который состоялся 2 мая 2015 года, Мэйуэзер заработал рекордный гонорар в истории бокса - $210 млн.

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