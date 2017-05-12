Глава Словацкого хоккейного союза: цель сборной на ОИ-2018 - выход в четвертьфинал

КЕЛЬН /Германия/, 12 мая. /Спец. корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Целью словацких хоккеистов на Олимпийских играх 2018 года является выход в четвертьфинал турнира. Об этом журналистам рассказал президент Словацкого хоккейного союза Мартин Когут.

Сборная Словакии сыграет на предварительном этапе олимпийского турнира в южнокорейском Пхенчхане в группе В вместе с командами России, США и Словении. Победители групп и лучшая по результатам этапа из вторых команд выходят в четвертьфинал напрямую, остальные сыграют в квалификации к плей-офф. Мужской хоккейный турнир пройдет с 14 по 25 февраля.

"Нынешний чемпионат мира - это первый этап нашей подготовки к Олимпиаде. Игры уже начнутся через несколько месяцев, нам нужно иметь команду, которая поедет туда, поскольку у нас не будет игроков НХЛ, - сказал Когут. - Наша цель - попасть в четвертьфинал Олимпиады. Для нас важно идти шаг за шагом, я надеюсь, что наша команда получит хороший опыт здесь, чтобы потом улучшить свое мастерство".

Лучшим результатом словацких хоккеистов на мужском олимпийском турнире является четвертое место в 2010 году в Ванкувере.

В четырех предыдущих матчах нынешнего чемпионата мира с командами Италии, Латвии, Дании и Германии сборная Словакии набрала четыре очка и занимает шестое место в группе А. На предварительном этапе словакам осталось провести матчи с командами России, США и Швеции.