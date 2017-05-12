Судьба главного тренера сборной Словакии по хоккею зависит от игры команды на ЧМ

КЕЛЬН /Германия/, 12 мая. /Спец. корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Игра сборной Словакии по хоккею на нынешнем чемпионате мира определит судьбу главного тренера команды Здено Цигера. Об этом журналистам рассказал президент Словацкого хоккейного союза Мартин Когут.

Сборная Словакии под руководством Цигера после четырех проведенных матчей в группе А занимает шестое место, имея в активе четыре очка. На прошлогоднем чемпионате мира в Москве и Санкт-Петербурге словаки не вышли в плей-офф, заняв в своей группе пятое место.

"У него заканчивается в этом году двухлетний контракт. Думаю, что скоро мы поговорим с ним о его будущем в сборной. Проведем переговоры, в том числе с высшим руководством федерации, и решение примем после чемпионата мира, - сказал Когут. - Оно будет зависеть не столько от результата, сколько от игры команды, но мне хотелось бы продолжить с ним работать".

В составе сборной Словакии на нынешнем турнире нет ни одного игрока из Национальной хоккейной лиги.

"У некоторых из них были проблемы, учитывая, что они только завершили сезон в НХЛ. Я не считаю, что игроки не хотят ехать на чемпионат мира, просто нужно разговаривать с каждым из них, поддержать их. Если они чувствуют себя хорошо и находятся в хорошей форме для выступления на чемпионате мира, то они могли бы приехать", - отметил глава союза.

В субботу сборная Словакии сыграет с командой России. "Этот матч очень важен для нас, поскольку у нас только четыре очка. Начало турнира не соответствовало нашим ожиданиям, но атмосфера в команде и командная работа улучшаются и, надеюсь, это поможет завтра нашей команде. Думаю, получится хороший матч для обеих команд", - подчеркнул Когут.