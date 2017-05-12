"Динамо" получило лицензию РФС для участия в РФПЛ сезона-2017/18

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МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Московское "Динамо" получило лицензию Российского футбольного союза (РФС) для участия в турнирах под эгидой организации в следующем сезоне. Об этом сообщает пресс-служба Футбольной национальной лиги (ФНЛ).
Помимо бело-голубых, лицензии на сезон-2017/18 получили красноярский "Енисей", "СКА-Хабаровск", ярославский "Шинник", "Тамбов", "Тюмень", "Химки", "Спартак-Нальчик", астраханский "Волгарь", новосибирская "Сибирь", саранская "Мордовия" и нижнекамский "Нефтехимик".
Лицензия РФС дает право участвовать в соревнованиях под эгидой организации, в частности в чемпионате и Кубке России.
Ранее "Динамо" обеспечило себе первое место по итогам сезона в ФНЛ и участие в следующем сезоне премьер-лиги.