Гонщик "Формулы-1" Хэмилтон стал лучшим во второй практике Гран-при Испании

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Британский пилот команды чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" "Мерседес" Льюис Хэмилтон показал лучшее время во второй свободной практике пятого этапа сезона - Гран-при Испании.

Лучший круг трехкратный чемпион мира проехал со временем 1 минута 20,802 секунды. Второй результат показал его партнер по команде финн Валттери Боттас (+0,090), третий - его соотечественник Кими Райкконен из "Феррари" (+0,310).

Российский пилот команды "Торо Россо" Даниил Квят показал 18-й результат, уступив Хэмилтону 2,434 секунды. Его партнер по команде испанец Карлос Сайнс-младший стал 10-м (+1,463).

В субботу пройдут третья сессия свободных заездов и квалификация.