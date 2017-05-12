ФК "Тосно" хочет заявить стадион "Звезда" в Перми в качестве резервной арены

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МОСКВА, 12 мая. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Футбольный клуб "Тосно" хочет заявить домашний стадион пермского "Амкара" "Звезда" в качестве второй резервной арены, чтобы пройти лицензирование. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор клуба Вячеслав Матюшенко.
В пятницу завершился процесс лицензирования клубов Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ). По его итогам "Тосно" не получил лицензию, потому что не имел договора с резервным стадионом. Ранее сообщалось, что "Тосно" хочет заявить в качестве резервной арены стадион "Петровский" в Санкт-Петербурге.
"Лицензирование в процессе, просто у нас нет договора со стадионом, он будет в понедельник. Нужен формальный договор. С "Петровским" он будет после Кубка конфедераций. Может быть, сейчас договоримся с "Амкаром" и заявим вторым резервным стадионом "Звезду", - сказал Матюшенко.
Стадион "Звезда", на котором свои домашние матчи проводит пермский "Амкар", вмещает 17 тысяч зрителей.