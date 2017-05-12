Хоккеист Капризов считает, что физически готов сыграть на чемпионате мира

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КЕЛЬН /Германия/, 12 мая. /Спец. корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Нападающий сборной России Кирилл Капризов считает, что он физически готов к матчам чемпионата мира, и отметил, что травма его больше не беспокоит. Об этом он сообщил журналистам.
Ранее Капризов не участвовал в тренировках команды. В последний раз за национальную сборную он сыграл в феврале этого года на этапе Евротура в Швеции. Игрок пропустил начало подготовки к чемпионату мира из-за повреждения, полученного в Кубке Гагарина.
"Отличное настроение, получил большое удовольствие от тренировки, травма залечена. Со стороны не знаю, какой здесь уровень: ровный турнир, скорости высокие. Физически готов здесь сыграть", - отметил он.
Ближайший матч россияне сыграют со словаками 12 мая, начало встречи в 17:15 мск.