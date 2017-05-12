Александру Овечкину не потребуется операция на колене

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Нападающему клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон" и сборной России Александру Овечкину не требуется операция на колене. Об этом сообщает корреспондент официального сайта НХЛ Том Гулитти в своем Twitter.

"Я повредил колено в пятом матче серии с "Торонто" после силового приема Назема Кадри, а в третьем матче с "Питтсбургом" повредил подколенное сухожилие, - сказал Овечкин. - Пару раз пришлось играть на уколах, когда я чувствовал, что они нужны. Сейчас я поеду на обследование, не знаю, сколько времени займет восстановление, но операция не нужна. На несколько дней съезжу в Майами, потом вернусь в Вашингтон, в Россию пока не поеду".

Овечкин дошел с "Вашингтоном" до четвертьфинала Кубка Стэнли, где уступил "Питтсбургу" со счетом 3-4 в серии. 31-летний хоккеист провел в нынешнем сезоне 82 матча в регулярном чемпионате, в которых забросил 33 шайбы и сделал 36 результативных передач; в плей-офф на его счету 8 (5+3) очков. Из-за повреждения форвард отказался от вызова в сборную России на чемпионат мира.