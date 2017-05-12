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Сборная Чехии победила команду Словении в матче чемпионата мира по хоккею

Спорт
12 мая, 19:23 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, мая. /ТАСС

Встреча завершилась со счетом 5:1

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Хоккеисты сборной Чехии

Хоккеисты сборной Чехии

© EPA/ETIENNE LAURENT

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Хоккеисты сборной Чехии нанесли крупное поражение команде Словении со счетом 5:1 в матче группового этапа чемпионата мира. Встреча прошла в Париже.

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В составе победителей шайбы забросили Михал Ржепик (3-я минута), Роман Горак (9, 12), Михал Кемпны (23) и Роман Червенка (48). У словенцев отличился Миха Верлич (45).

Чехи поднялись на второе место в турнирной таблице группы В, имея в активе 10 очков после пяти встреч. Словенцы с одним набранным баллом идут седьмыми.

В следующем матче сборная Чехии 14 мая сыграет с французами, днем ранее словенцы проведут встречу с белорусами.

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