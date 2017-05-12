Вратарь Хенрик Лундквист сыграет за сборную Швеции в матче ЧМ по хоккею с датчанами

КЕЛЬН /Германия/, 12 мая. /Спец. корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Голкипер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Нью-Йорк Рейнджерс" Хенрик Лундквист сыграет за сборную Швеции на чемпионате мира в матче с датчанами. Об этом журналистам сообщил главный тренер шведов Рикард Гренборг.

"Лундквист будет играть с датчанами. Бэкстрем приедет на турнир, вероятно, в воскресенье", - сказал специалист.

В пятницу сборная Швеции со счетом 8:1 разгромила команду Италии в матче группового этапа чемпионата мира.

"Мы знали, что игра будет непростой, потому что вчера проводили вечерний матч. У нас было мало времени на восстановление. Первые два периода было сложно. В третьей 20-минутке пошли голы, это здорово. Парни провели хороший матч, я остался доволен финальным счетом", - сказал Гренборг.

Встреча с датчанами пройдет 14 мая.