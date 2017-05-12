Клуб НХЛ "Колорадо" объявил о подписании двухлетнего контракта с Мироновым

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МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Российский защитник Андрей Миронов подписал контракт новичка с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Колорадо". Об этом сообщает пресс-служба клуба.
Соглашение рассчитано на два года. Клуб "Колорадо" выбрал Миронова на драфте НХЛ в 2015 году в четвертом раунде под общим 101-м номером.
В прошедшем сезоне 22-летний защитник провел 27 матчей за московское "Динамо" в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), в которых забросил одну шайбу и сделал шесть результативных передач. Миронов выиграл Кубок Гагарина в составе "Динамо" в 2013 году.