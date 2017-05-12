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Непомнящий проиграл Хоу Ифань в первом туре этапа Гран-при FIDE в Москве

Спорт
12 мая, 21:08 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, мая. /ТАСС

Остальные партии тура завершились вничью

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Ян Непомнящий и Хоу Ифань

Ян Непомнящий и Хоу Ифань

© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Россиянин Ян Непомнящий уступил китаянке Хоу Ифань в партии первого раунда этапа Гран-при Международной шахматной федерации (FIDE) в Москве.

Остальные партии завершились вничью. В первом раунде между собой играли Максим Вашье-Лаграв (Франция) и Майкл Адамс (Великобритания), Эрнесто Инаркиев (Россия) и Хикару Накамура (США), Аниш Гири (Нидерланды) и Борис Гельфанд (Израиль), Шахрияр Мамедьяров (Азербайджан) и Франсиско Вальехо (Испания), Евгений Томашевский и Петр Свидлер (оба - Россия), Теймур Раджабов (Азербайджан) и Дин Лижэнь (Китай), Йон Людвиг Хаммер (Норвегия) и Пентала Харикришна (Индия), а также Александр Грищук (Россия) и Салем Салех (ОАЭ). Примечательно, что партия Салема и Грищука завершилась за 10 минут.

Хоу Ифань лидирует на турнире с одним баллом в активе. Следующий тур пройдет в субботу.

Гран-при состоит из четырех этапов. В качестве городов проведения соревнований были выбраны Шарджа (ОАЭ), Москва, Женева (Швейцария) и Пальма-де-Майорка (Испания). Гроссмейстеры, которые займут первое и второе места, в следующем году сыграют на турнире претендентов.

Московский этап завершится 21 мая.

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Этап Гран-при FIDE в Москве
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