Шарапова сыграет с американкой Макхейл в первом круге турнира в Риме

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МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Россиянка Мария Шарапова встретится с американкой Кристиной Макхейл в первом круге турнира Женской теннисной ассоциации в Риме. Об этом сообщает пресс-служба турнира.
В основной сетке соревнований сыграют еще пять россиянок. Анастасия Павлюченкова встретится с австралийкой Самантой Стосур, Екатерина Макарова - с итальянкой Робертой Винчи, Дарья Касаткина - с чешкой Барбарой Стрыцовой. Елена Веснина сыграет с одной из теннисисток, прошедших квалификацию, Светлана Кузнецова начнет турнир со второго круга.
В конце апреля Шарапова дошла до полуфинала турнира в Штутгарте, который стал для нее первым после 15-месячной дисквалификации из-за допинга. На турнире в Мадриде 8 мая россиянка уступила во втором круге канадке Эжени Бушар.
Турнир в Риме пройдет с 15 по 21 мая.