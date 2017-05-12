Гончаренко: Алексей Березуцкий выбыл до конца сезона, Дзагоев сыграет в следующем туре

МОСКВА, 12 мая. /Корр. ТАСС Павел Гуревич/. Защитник московского футбольного клуба ЦСКА Алексей Березуцкий выбыл до конца сезона из-за травмы, полузащитник Алан Дзагоев сможет сыграть в следующем матче команды с казанским "Рубином". Об этом на пресс-конференции после игры с тульским "Арсеналом" рассказал главный тренер армейцев Виктор Гончаренко.

Алексей Березуцкий получил повреждение в первом тайме игры с "Амкаром" (6 мая), из-за чего был заменен на Виктора Васина. К игре с "Арсеналом" защитник готовился по индивидуальной программе, однако в заявку команды включен не был.

"Думаем, что Алексей Березуцкий выбыл до конца сезона. Что касается Дзагоева, то рассчитываем на него в следующем туре (с "Рубином")", - сказал Гончаренко.

Дзагоев должен был выйти в стартовом составе в игре 26-го тура чемпионата России со столичным "Спартаком" (1:2), однако в последний момент был заменен на Кирилла Набабкина, так как почувствовал болевые ощущения на предматчевой тренировке. Последующие встречи с "Амкаром" (2:0) и "Арсеналом" (3:0) полузащитник также пропустил.