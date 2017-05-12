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Кирьяков: арбитр Сельдяков всегда ставит пенальти в ворота ФК "Арсенал", он затаил обиду

Спорт
12 мая, 22:09 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Павел Гуревич

В пятницу в середине первого тайма главный арбитр встречи назначил пенальти в ворота туляков за фол на нападающем армейцев Федоре Чалове

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Сергей Кирьяков

Сергей Кирьяков

© ФК "Зенит"/ТАСС, архив

МОСКВА, 12 мая. /Корр. ТАСС Павел Гуревич/. Судья Владимир Сельдяков каждый раз ставит пенальти, когда работает на матчах тульского "Арсенала", видимо, арбитр затаил обиду на нелицеприятные высказывания о нем. Об этом на пресс-конференции посте матча с московским ЦСКА рассказал главный тренер туляков Сергей Кирьяков.

В пятницу "Арсенал" в матче 28-го тура чемпионата России на выезде уступил ЦСКА со счетом 0:3. В середине первого тайма главный арбитр встречи Владимир Сельдяков назначил пенальти в ворота туляков за фол на нападающем армейцев Федоре Чалове.

"В первом тайме мы старались делать акцент на оборону. Понятно, что при владении мячом мы допускали много ошибок, впереди не могли зацепиться, перевести игру хотя бы на какое-то время в атаку. Нам не хватило некоторых наших игроков - Думбии, Бурмистрова. Игра шла до гола, его пропустили мы", - сказал Кирьяков.

"Плюс получили пенальти, тенденция нехорошая с этим судьей, - продолжил он. - Каждый раз ставит пенальти, буду относиться к нему теперь с иронией. После игры с "Оренбургом" я позволил себе несколько нелицеприятных слов в его адрес, видимо, он затаил обиду. Если бы не этот пенальти, то все могло бы сложиться иначе".

"ЦСКА - команда уровня Лиги чемпионов, а нам надо побеждать в оставшихся двух встречах. Надеюсь, "Спартак" приедет в приподнятом настроении и даст нам шанс", - подытожил специалист.

После 28-го тура чемпионата России "Арсенал" расположился на предпоследнем 15-м месте в турнирной таблице с 24 баллами. Идущие на 14-й строчке самарские "Крылья Советов" имеют на один балл больше и матч в запасе. В следующем туре туляки сыграют на домашней арене с пермским "Амкаром" 17 мая.

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