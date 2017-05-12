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Гендиректор ЦСКА считает, что сложностей в продлении контракта с Тошичем не будет

Спорт
12 мая, 22:11 дата обновления: 12 мая, 22:17 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Дильшад Ломовских

Ранее полузащитник рассказал, что переговоры о пролонгации договора между ним и ЦСКА сейчас не ведутся

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Зоран Тошич

Зоран Тошич

© Артем Коротаев/ТАСС

МОСКВА, 12 мая. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. ЦСКА рассчитывает продлить контракт с сербским полузащитником Зораном Тошичем. Об этом журналистам сообщил генеральный директор московского футбольного клуба Роман Бабаев.

Как ранее сказал Тошич, переговоры о пролонгации трудового договора между ним и ЦСКА сейчас не ведутся.

"Мы буквально на следующей неделе сядем и обговорим (возможность продления контракта). Думаю, сложностей не должно возникнуть. Мы заинтересованы продлить с ним контракт", - сказал Бабаев.

Действующий контракт 30-летнего полузащитника с московским клубом рассчитан до 30 июня.

Тошич перешел в ЦСКА в 2010 году. За армейский клуб он провел в различных турнирах 246 матчей и забил 47 мячей.

Также 30 июня истечет срок контракта с ЦСКА у 25-летнего болгарского полузащитника Георги Миланова, выступающего за команду с 2013 года. "Здесь аналогичная ситуация (что и с Тошичем). Он пропустил длительный период из-за травмы, будем общаться",

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