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Бабаев: информация о переговорах ЦСКА по Рыбусю не соответствует действительности

Спорт
12 мая, 22:24 дата обновления: 12 мая, 22:30 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Дильшад Ломовских

Также гендиректор армейского клуба рассказал, что будущее Алексея Ионова в ЦСКА зависит от результатов сезона и переговоров с Зораном Тошичем

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Алексей Ионов (в центре)

Алексей Ионов (в центре)

© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 12 мая. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Информация о переговорах московского ЦСКА по покупке полузащитника "Лиона" Мацея Рыбуся не соответствует действительности. Об этом заявил журналистам генеральный директор столичного футбольного клуба Роман Бабаев.

В пятницу газета "Известия" со ссылкой на источник сообщила, что представители ЦСКА вступили в переговоры с "Лионом" о возможном приобретении 27-летнего игрока.

"Информация не соответствует действительности", - заявил Бабаев.

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Рыбусь начал профессиональную карьеру в варшавской "Легии", с которой в 2007-2012 гг. завоевал Кубок Польши и дважды серебряные медали чемпионата страны (102 матча, 13 голов). С 2012 по 2016 год полузащитник выступал за грозненский "Терек" (101, 19). 

В текущем сезоне поляк провел за "Лион" 14 игр, в которых голами не отметился. На счету Рыбуся 44 матча (2 гола) в составе сборной Польши.

Будущее Ионова зависит от результатов сезона и переговоров с Тошичем

По словам Бабаева, будущее Алексея Ионова в ЦСКА зависит от того, какое место армейская команда займет в чемпионате России сезона-2016/17, и сможет ли клуб продлить контракт с сербским полузащитником Зораном Тошичем. 

ЦСКА взял форварда в аренду у московского "Динамо" летом 2016 года.

"Пока не готов сказать, останется ли Алексей у нас или вернется в "Динамо". Многое будет зависеть от итогового места, которое мы займем. Также это зависит от ситуации с Тошичем, удастся нам продлить с ним контракт или нет", - сказал Бабаев.

28-летний Ионов провел за ЦСКА в чемпионате России 24 матча, забив три мяча.

ЦСКА за два тура до конца чемпионата занимает второе место в турнирной таблице, дающее право участия в Лиге чемпионов сезона-2017/18.

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