Бабаев: Чалова рано называть основным нападающим ЦСКА

МОСКВА, 12 мая. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Футболиста Федора Чалова преждевременно называть основным нападающим московского ЦСКА. Об этом журналистам сказал генеральный директор армейцев Роман Бабаев.

ЦСКА в пятницу в рамках 28-го тура чемпионата России переиграл дома "Арсенал" со счетом 3:0. Чалов отметился двумя голами. В матче предыдущего тура с "Амкаром" на выезде (2:0) 19-летний форвард также забил гол.

"Он только в самом начале пути, поэтому преждевременно говорить о том, что он основной наш нападающий. Опять же переоценивать сегодняшний результат не стоит. Думаю, ему можно только пожелать удачи и не снижать требования к себе", - прокомментировал выступления нападающего Бабаев.

В текущем сезоне Чалов принял участие в 13 матчах, в которых отметился 5 голами.