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Бабаев: Чалова рано называть основным нападающим ЦСКА

Спорт
12 мая, 22:39 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Дильшад Ломовских

19-летний форвард в пятницу сделал дубль в матче с тульским "Арсеналом"

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Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко и Федор Чалов

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко и Федор Чалов

© Артем Коротаев/ТАСС

МОСКВА, 12 мая. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Футболиста Федора Чалова преждевременно называть основным нападающим московского ЦСКА. Об этом журналистам сказал генеральный директор армейцев Роман Бабаев.

ЦСКА в пятницу в рамках 28-го тура чемпионата России переиграл дома "Арсенал" со счетом 3:0. Чалов отметился двумя голами. В матче предыдущего тура с "Амкаром" на выезде (2:0) 19-летний форвард также забил гол.

"Он только в самом начале пути, поэтому преждевременно говорить о том, что он основной наш нападающий. Опять же переоценивать сегодняшний результат не стоит. Думаю, ему можно только пожелать удачи и не снижать требования к себе", - прокомментировал выступления нападающего Бабаев.

В текущем сезоне Чалов принял участие в 13 матчах, в которых отметился 5 голами.

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