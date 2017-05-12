Сборная Дании победила команду Германии на чемпионате мира по хоккею

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Сборная Дании обыграла команду Германии со счетом 3:2 в овертайме в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею, который проходит в Кельне и Париже.

В составе команды Германии отличились Патрик Раймер (9-я минута), Брукс Мацек (10). В составе сборной Дании шайбы забрасывали Фредерик Шторм (17), Мортен Пулсен (17). Автор победной шайбы Петер Регин (62).

Команда Германии сохранила пятое место с шестью очками. Сборная Дании поднялась на шестое место в группе А с четырьмя очками.

Следующий чемпионат мира примет Дания, и, согласно регламенту Международной федерации хоккея, страна-хозяйка последующего чемпионата не может вылететь из элитного дивизиона. Таким образом, если сборная Дании займет последнее место в группе, в первый дивизион перейдет команда, занявшее предпоследнее место в группе.

Следующий матч команда Германии проведет 13 мая против сборной Италии. Датчане встретятся 14 мая со шведами.