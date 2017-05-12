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"Челси" стал шестикратным чемпионом Англии по футболу

Спорт
12 мая, 23:55 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, мая. /ТАСС

В матче 36-го тура английской премьер-лиги "Челси" на выезде обыграл "Вест Бромвич" со счетом 1:0

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Футболист "Челси" Сеск Фабрегас

Футболист "Челси" Сеск Фабрегас

© EPA/NIGEL RODDIS

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Футбольный клуб "Челси" обыграл "Вест Бромвич" со счетом 1:0 в гостевом матче 36-го тура чемпионата Англии и досрочно завоевал победу в турнире.

Единственный мяч на 83-й минуте встречи забил Миши Батшуайи.

После данной встречи "Челси" за два тура до конца первенства досрочно стал чемпионом Англии, набрав 87 очков. У ближайшего преследователя команды - лондонского "Тоттенхэма" - за три встречи до завершения турнира на 10 очков меньше.

"Челси" стал чемпионом Англии в шестой раз в своей истории. Ранее клуб выигрывал турнир в 1955, 2005, 2006, 2010 и 2015 годах. Пять из шести чемпионских титулов "Челси" завоевал после того, как владельцем команды стал российский бизнесмен Роман Абрамович, купивший клуб в 2003 году за 140 миллионов фунтов. По количеству титулов чемпиона Англии "Челси" сравнялся с "Сандерлендом", который по итогам текущего сезона вылетел из высшего дивизиона чемпионата страны. Наибольшее количество побед в турнире у "Манчестер Юнайтед" - 20, на втором месте "Ливерпуль", выигрывавший 18 раз.

Единственным игроком из нынешнего состава, который застал все пять чемпионств команды, является знаменитый защитник и бывший капитан сборной Англии Джон Терри. Он является воспитанником клуба и выступает за основную команду "Челси" с 1998 года, проведя за клуб суммарно более 500 встреч. Однако ранее было объявлено, что по окончании текущего сезона 36-летний защитник покинет клуб.

Главный тренер "Челси" Антонио Конте выиграл чемпионат Англии впервые в карьере. Итальянский специалист, возглавивший команду перед стартом текущего сезона, ранее занимал пост главного тренера в сборной Италии, а также в туринском "Ювентусе", с которым трижды подряд становился чемпионом Италии (с 2011 по 2014 годы) и дважды - обладателем Суперкубка Италии (2012, 2013). Конте стал четвертым тренером, который привел команду к победе в турнире в дебютном сезоне работы. Ранее подобного добивались Жозе Моуринью (сезон-2004/05) и Карло Анчелотти с "Челси" (2009/10), а также Мануэль Пеллегрини во главе "Манчестер Сити" (2013/14).

В следующем туре "Челси" 15 мая примет "Уотфорд", днем позже "Вест Бромвич" сыграет в гостях с "Манчестер Сити".

 

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