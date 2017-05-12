Сборная Франции победила команду Белоруссии на чемпионате мира по хоккею

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МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Сборная Франции обыграла команду Белоруссии в серии буллитов со счетом 4:3 в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею, который проходит в Кельне и Париже.
Шайбы в составе сборной Белоруссии забросили Александр Павлович (27-я минута), Егор Шарангович (38) и Александр Кулаков (42). У французов отличились Саша Трей (13), Дамьен Флери (21), Пьер-Эдуард Белльмар (53). Победный буллит реализовал Стефан Да Коста.
Белорусы занимают седьмое место в турнирной таблице группы В, имея одно очко в активе. Французы с семью очками идут на одну строчку выше.
В следующем матче сборная Франции 14 мая сыграет с чехами, днем ранее белорусы проведут встречу с командой Словении.