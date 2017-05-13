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Первый этап Российской серии кольцевых гонок пройдет в Чечне 13-14 мая

Спорт
13 мая, 1:01 UTC+3 ГРОЗНЫЙ ГРОЗНЫЙ 13, мая. /ТАСС

Российская серия кольцевых гонок - официальное название чемпионата и Кубка России по кольцевым гонкам

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© Егор Алеев/ТАСС

ГРОЗНЫЙ, 13 мая. /ТАСС/. Первый этап Российской серии кольцевых гонок (СМП РСКГ) под эгидой программы развития автоспорта SMP Racing пройдет 13 и 14 мая в Чечне на автодроме "Крепость Грозная". Болельщиков ждут 10 напряженных заездов, а также множество развлечений и розыгрыш автомобиля.

"Российская серия кольцевых гонок - это не только борьба с автомобилем, секундомером, собой и соперниками от старта до самого финиша. В первую очередь, это зрелищность, драйв и непредсказуемость", - сказал руководитель СМП РСКГ Олег Петриков.

Новый сезон Российской серии кольцевых гонок обещает установить немало рекордов, в том числе за полмесяца до старта заявки в 5 классов СМП РСКГ подали более 90 спортсменов из 25 российских регионов. Впервые за долгое время участники разных классов не будут объединяться в общие заезды. В каждом зачете - Туринг, Супер-продакшн, Туринг-Лайт, Национальный и в Первенстве Национальный Юниор - пройдут по две гонки в субботу и воскресенье.

Первыми на старт 13 мая выйдут участники класса Туринг- Лайт, в частности, в 11:40 начнется грид-процедура, во время которой grid girls в национальных чеченских одеяниях помогут пилотам занять места на стартовой решетке, а механики и инженеры внесут последние изменения в автомобили. Закроет субботнюю программу заезд, в котором выступят юноши и девушки в возрасте от 14 до 17 лет.

В воскресенье, 14 мая, разогревать асфальт автодрома будут пилоты зачета Туринг-Лайт, а завершит программу гоночного уик-энда выступление юниоров. Кроме того, в этот же день пройдет розыгрыш автомобиля LADA Kalina Drive Active от команды LADA Sport ROSNEFT.

Этап РСКГ, посвященный памяти первого президента Чечни Ахмат-Хаджи Кадырова, планирует посетить глава Республики Рамзан Кадыров, который даст напутствие пилотам на весь сезон.

Российская серия кольцевых гонок - официальное название чемпионата и Кубка России по кольцевым гонкам с 2014 года. С 2015 года к традиционным классам Туринг, Туринг-Лайт, Супер-продакшн и Национальный добавился зачет Национальный Юниор для молодых спортсменов.

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