"Спартак" проведет в Перми первый матч в ранге чемпиона России по футболу

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Четыре матче в Екатеринбурге, Перми, Самаре и Москве пройдут в субботу в 28-м туре чемпионата России по футболу. "Спартак" проведет против "Амкара" первый матч в ранге чемпиона страны, "Зенит" сыграет в гостях против аутсайдера "Крыльев Советов", а "Локомотив" намерен выпустить на поле 43-летнего Дмитрия Лоськова.

Болельщики и футболисты "Спартака" рассчитывали, что именно матч в Перми станет для команды "золотым", однако неожиданное поражение "Зенита" во встрече с "Тереком" гарантировало красно-белым титул еще неделю назад. В Перми отнеслись к ситуации с юмором, пригласив "Спартак" "отдохнуть", учитывая, что обе команд лишены какой-либо турнирной мотивации. В любом случае, в Пермь приехало большое количество спартаковских болельщиков, которые впервые будут поддерживать команду в ранге чемпиона страны.

"Амкар" занимает 10-е место, потеряв шансы на путевку в Лигу Европы - весеннюю часть чемпионата подопечные Гаджи Гаджиева проводят неудачно, не сумев выиграть последние восемь матчей. При этом "Амкар" помог и "Спартаку", обыграв на своем поле "Зенит". По словам наставника пермяков Гаджи Гаджиева, он рассчитывает, что ему не будет стыдно перед болельщиками за игру своей команды.

Массимо Каррера может сделать немало перестановок в составе. Ожидается дебют в "Спартаке" голкипера Александра Селихова, который перешел зимой из "Амкара". Завоевав чемпионский титул, Селихов при этом лишился игровой практики, проведя лишь несколько матчей за "Спартак-2" в Футбольной национальной лиге (ФНЛ).

Матч "Амкар" - "Спартак" пройдет на стадионе "Звезда" в Перми, начало - 14:30 мск. Главным арбитром назначен Сергей Лапочкин из Санкт-Петербурга. Дисквалифицированы защитник хозяев Секу Конде и хавбек Бранко Йовичич.

"Зениту" надо догонять

"Зенит" в борьбе с ЦСКА за второе место и путевку в квалификационный раунд Лиги чемпионов отдал инициативу сопернику, и очередная осечка подопечных Мирчи Луческу может вновь оставить команду из Санкт-Петербурга без главного еврокубка. ЦСКА накануне победил, и отставание от армейцев составляет уже четыре очка. "Зенит" же весной если и побеждает, то внятной игры не показывает, а сопернику очки необходимы для спасения в премьер-лиге.

Победа "Крыльев" позволит им на четыре очка оторваться от зоны прямого вылета, к тому же самарцы будут сохранять шансы и на 12-е место, которое позволит избежать переходных матчей. Весной команда Вадима Скрипченко также выступает очень неровно, однако последний матч волжане выиграли в гостях у "Урала" (3:1).

Матч "Крылья Советов" - "Зенит" пройдет на стадионе "Металлург" в Самаре, начало - 16:00 мск. Главный арбитр - Александр Егоров из Саранска. Дисквалифицирован полузащитник "Зенита" Олег Шатов.

Лоськов снова на поле

Для завоевавшего Кубок России "Локомотива" оставшиеся матчи чемпионата также принципиального значения уже не имеют. В домашнем матче с "Оренбургом" тренерский штаб намерен выпустить на поле 43-летнего Дмитрия Лоськова, который предыдущий официальный матч провел в сентябре 2012 года - в рамках Кубка России с армавирским "Торпедо". Лоськов - легенда "Локомотива", провел за команду 421 матч и забил 128 голов, и в случае выхода на поле установит всероссийский рекорд, сыграв в 20 чемпионатах страны.

"Локомотив" проведет первую домашнюю игру после завоевания Кубка России, и на стадионе ожидается настоящий праздник. К тому же болельщики получат возможность поздравить с юбилеем наставника команды Юрия Семина, которому в четверг исполнилось 70 лет.

Сопернику "Локомотива" очки крайне необходимы - "Оренбург" лишь на очко опережает "Крылья Советов", но в случае победы в Москве может догнать занимающий 12-ю строчку "Урал". Матч "Локомотив" - "Оренбург" начнется в 19:30 мск, главным арбитром назначен Кирилл Левников из Санкт-Петербурга.

"Краснодар" без Смолова

Проигравший "Локомотиву" в кубковом финале "Урал" попал в непростое положение и в чемпионате страны. Четыре поражения кряду команды Александра Тарханова отбросили ее на 12-е место, и уральцы рискуют сыграть в переходных матчах. В 12:30 мск "Урал" принимает "Краснодар", которому необходимо удержаться на четвертой строчке, чтобы вновь выступить в Лиге Европы. При этом в случае осечки "Зенита" в Самаре и собственной победы в Екатеринбурге команда Игоря Шалимова сохраняет шансы и на третье место.

"Краснодар" в предыдущем туре уступил в гостях "Оренбургу" (0:1) и не может забить уже два матча. К тому же с "Уралом" не сыграет дисквалифицированный лучший бомбардир чемпионата Федор Смолов, который в сезоне-2014/15 перезапустил карьеру как раз в "Урале" под руководством Тарханова. В случае поражения "Краснодар" рискует уже расстаться с четвертым местом в воскресенье - когда сыграют конкуренты из Грозного и Ростова-на-Дону.

Матч "Урал" - "Краснодар" пройдет на "СКБ-Банк Арене", главный арбитр - Алексей Николаев из Москвы.

28-й тур стартовал в пятницу, когда ЦСКА разгромил "Арсенал" - 3:0. В воскресенье встречаются "Томь" - "Терек", "Уфа" - "Анжи" и "Ростов" - "Рубин".

"Спартак" гарантировал себе первое место - 63 очка. 56 очка у ЦСКА (28 матчей), 52 очка набрал "Зенит" (27).