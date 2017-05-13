МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Лондонский "Челси" получит рекордную сумму призовых за победу в чемпионате Англии по футболу, которая составит £150 млн. Об этом сообщает английское издание Мirror.

В пятницу "Челси" досрочно стал чемпионом Англии сезона-2016/17, обыграв на выезде "Вест Бромвич" (1:0) в матче 36-го тура. У ближайшего преследователя команды - лондонского "Тоттенхэма" - за три встречи до завершения турнира на 10 очков меньше.

Издание отмечает, что "Челси" получит 150 млн фунтов, а каждый другой клуб премьер-лиги - около 80 млн фунтов, от продажи международных телевизионных прав, коммерческих контрактов и системы "равного распределения прибыли". "Челси" станет первым клубом, который извлечет выгоду от последней сделки руководства премьер-лиги на продажу телеправ, сумма которой составила более 8 млрд фунтов. Сообщается, что даже "Сандерленд", занимающий последнее место в текущем чемпионате Англии и досрочно покинувший элиту, может получить по итогам сезона около от 80 до 100 млн фунтов.

В прошлом сезоне "Лестер", впервые в истории ставший чемпионом Англии, получил в итоге около 93 млн фунтов. "Челси", занявший 10-е место по итогам прошлого первенства, получил 87,3 млн фунтов.

"Челси" стал чемпионом Англии в шестой раз в своей истории. Ранее клуб выигрывал турнир в 1955, 2005, 2006, 2010 и 2015 годах. Пять из шести чемпионских титулов "Челси" завоевал после того, как владельцем команды стал российский бизнесмен Роман Абрамович, купивший клуб в 2003 году за 140 миллионов фунтов. По количеству титулов чемпиона Англии "Челси" сравнялся с "Сандерлендом", который по итогам текущего сезона вылетел из высшего дивизиона чемпионата страны. Наибольшее количество побед в турнире у "Манчестер Юнайтед" - 20, на втором месте "Ливерпуль", выигрывавший 18 раз.