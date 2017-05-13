"Нэшвилл" обыграл "Анахайм" в первом матче полуфинала плей-офф НХЛ

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МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. "Нэшвилл" на выезде обыграл "Анахайм" со счетом 3:2 в овертайме первого матча серии полуфинала плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
У "Анахайма" отличились Якоб Сильверберг (6-я минута) и Хампус Линдхольм (48). В составе "Нэшвилла" шайбы забросили Филип Форсберг (13) и Остон Уотсон (23), победный гол на 10-й минуте овертайма забил Джеймс Нил.
Счет в серии до четырех побед стал 1-0 в пользу "Нэшвилла".
Второй матч состоится в ночь на понедельник также на домашней арене "Анахайма".
Победная шайба Нила.