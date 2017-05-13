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"Нэшвилл" обыграл "Анахайм" в первом матче полуфинала плей-офф НХЛ

Спорт
13 мая, 7:22 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, мая. /ТАСС

"Нэшвилл" победил в овертайме со счетом 3:2

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Хоккеисты "Нэшвилла"

Хоккеисты "Нэшвилла"

© AP Photo/Ben Margot

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. "Нэшвилл" на выезде обыграл "Анахайм" со счетом 3:2 в овертайме первого матча серии полуфинала плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

У "Анахайма" отличились Якоб Сильверберг (6-я минута) и Хампус Линдхольм (48). В составе "Нэшвилла" шайбы забросили Филип Форсберг (13) и Остон Уотсон (23), победный гол на 10-й минуте овертайма забил Джеймс Нил.

Счет в серии до четырех побед стал 1-0 в пользу "Нэшвилла".

Второй матч состоится в ночь на понедельник также на домашней арене "Анахайма".

Победная шайба Нила.

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