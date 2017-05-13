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Черчесов сообщил, что в финале Лиги чемпионов будет болеть за "Ювентус"

Спорт
13 мая, 8:34 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Антон Рассказов

Туринский клуб в финальном матче 3 июня сыграет с мадридским "Реалом"

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Болельщики "Ювентуса"

Болельщики "Ювентуса"

© EPA/ALESSANDRO DI MARCO

МОСКВА, 13 мая. /Корр. ТАСС Антон Рассказов/. Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов в финале Лиги чемпионов будет болеть за итальянский "Ювентус". Об этом он рассказал ТАСС.

Туринский клуб в финальном матче встретится с мадридским "Реалом", игра пройдет в валлийском Кардиффе 3 июня. "Ювентус" в полуфинале обыграл "Монако" (2:0, 2:1), а "Реал" - "Атлетико" (3:0, 1:2).

"Оба полуфинала мне понравились, в финал вышли те команды, которые были потенциально сильнее, теперь все покажет финал. Буду болеть за "Ювентус". Объясню почему: в том году, когда я выбрал Буффона на приз лучшему игроку года, некоторые удивились. А вот теперь он в финале Лиги чемпионов, и я желаю ему победы", - сказал Черчесов.

"Чтобы Буффон получил "Золотой мяч" - это соответствовало бы моим пожеланиям", - добавил главный тренер сборной России.

Буффон четыре раза признавался лучшим вратарем мира по версии Международной федерацией футбольной истории и статистики (2003, 2004, 2006, 2007). За сборную Италии, в составе которой он в 2006 году стал чемпионом мира, голкипер провел 168 матчей. 39-летний Буффон с "Ювентусом" семь раз выиграл чемпионат Италии. В Лиге чемпионов он еще не побеждал ни разу.

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