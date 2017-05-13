Черчесов: если футболисты не готовы выступать за сборную, это нужно принятьСпорт 13 мая, 9:36
Тренер: роль хоккеиста Овечкина в "Вашингтоне" в следующем сезоне не изменитсяСпорт 13 мая, 9:30
Сёдерберг: результаты клуба НХЛ "Колорадо" улучшатся с возвращением ВарламоваСпорт 13 мая, 9:21
Черчесов: Дзагоев успевает восстановиться к предстоящим матчам сборной России по футболуСпорт 13 мая, 8:53
Черчесов сообщил, что в финале Лиги чемпионов будет болеть за "Ювентус"Спорт 13 мая, 8:34
Трамп: директора ФБР перед увольнением ненавидели и республиканцы, и демократыМеждународная панорама 13 мая, 8:00
Овечкин заявил, что готов изменить свою игру и завоевать Кубок Стэнли в будущемСпорт 13 мая, 7:45
"Нэшвилл" обыграл "Анахайм" в первом матче полуфинала плей-офф НХЛСпорт 13 мая, 7:22
Присутствие Овечкина помогло "Вашингтону" сравнять счет в серии плей-офф НБА с "Бостоном"Спорт 13 мая, 6:07
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 13 мая. /Корр. ТАСС Антон Рассказов/. Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов в финале Лиги чемпионов будет болеть за итальянский "Ювентус". Об этом он рассказал ТАСС.
Туринский клуб в финальном матче встретится с мадридским "Реалом", игра пройдет в валлийском Кардиффе 3 июня. "Ювентус" в полуфинале обыграл "Монако" (2:0, 2:1), а "Реал" - "Атлетико" (3:0, 1:2).
"Оба полуфинала мне понравились, в финал вышли те команды, которые были потенциально сильнее, теперь все покажет финал. Буду болеть за "Ювентус". Объясню почему: в том году, когда я выбрал Буффона на приз лучшему игроку года, некоторые удивились. А вот теперь он в финале Лиги чемпионов, и я желаю ему победы", - сказал Черчесов.
"Чтобы Буффон получил "Золотой мяч" - это соответствовало бы моим пожеланиям", - добавил главный тренер сборной России.
Буффон четыре раза признавался лучшим вратарем мира по версии Международной федерацией футбольной истории и статистики (2003, 2004, 2006, 2007). За сборную Италии, в составе которой он в 2006 году стал чемпионом мира, голкипер провел 168 матчей. 39-летний Буффон с "Ювентусом" семь раз выиграл чемпионат Италии. В Лиге чемпионов он еще не побеждал ни разу.