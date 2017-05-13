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Черчесов: Дзагоев успевает восстановиться к предстоящим матчам сборной России по футболу

Спорт
13 мая, 8:53 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Антон Рассказов

Национальная команда 26 мая начнет подготовку к домашнему Кубку конфедераций

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Полузащитник сборной России и ЦСКА Алан Дзагоев

Полузащитник сборной России и ЦСКА Алан Дзагоев

© Артем Коротаев/ТАСС

МОСКВА, 13 мая. /Корр. ТАСС Антон Рассказов/. Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев должен успеть восстановиться к предстоящим матчам сборной России по футболу. Об этом ТАСС сообщил главный тренер сборной Станислав Черчесов.

Дзагоев из-за повреждения пропустил несколько матчей клуба и сборной. В последний раз полузащитник вынужден был покинуть поле из-за травмы в матче с "Локомотивом", который прошел 26 апреля.

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"Понятно, что одна и та же травма дает о себе знать уже несколько раз подряд, но он успевает восстановиться. С момента травмы до первого матча прошло 52 дня. Будет ли сейчас ЦСКА форсировать его подготовку, чтобы он еще сыграл, будут ли рисковать, решат клубные медики; там работают настоящие профессионалы, к которым у нас полное доверие. Надеемся, все будет хорошо", - сказал Черчесов.

Сборная России 26 мая начнет подготовку к домашнему Кубку конфедераций, который стартует 17 июня. Команда проведет контрольные игры со сборными Венгрии (5 июня в Будапеште) и Чили (9 июня в Москве).

"Состояние Дзюбы нормальное"

Из-за проблем с коленом два сбора национальной команды пропустил нападающий "Зенита" Артем Дзюба. При этом форвард регулярно выступает за клуб. Как ранее заявил главный тренер "Зенита" Мирча Луческу, Дзюбе нужно сделать паузу после окончания чемпионата, чтобы не усугублять ситуацию.

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"Буквально в среду общался с врачом (сборной России) Эдуардом Безугловым, и, насколько я понимаю, его (Дзюбы) состояние нормальное, - сказал Черчесов. - В последней игре (с "Тереком" 7 мая) он был заменен, потому что получил небольшое повреждение, но в чемпионате остаются еще три матча, и мы внимательно за ним смотрим. В конце концов, сбор нужен будет и для того, чтобы понять его состояние. Готовность приехать у него есть, а на месте уже поймем".

"Что касается слов Луческу, то мы в клубные дела не вмешиваемся. Сам футболист должен понимать свою готовность, - продолжил собеседник агентства. - Само собой, турнир нам предстоит серьезный, и отдача должна быть соответствующей, никаких поблажек соперники нам не сделают".

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