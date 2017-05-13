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Сёдерберг: результаты клуба НХЛ "Колорадо" улучшатся с возвращением Варламова

Спорт
13 мая, 9:21 UTC+3 КЕЛЬН корр. ТАСС, Дмитрий Рачицкий

Российский голкипер из-за травмы не играл с середины января

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Семен Варламов

Семен Варламов

© AP Photo/David Zalubowski

КЕЛЬН /Германия/, 13 мая. /Спец. корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Результаты клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Колорадо" улучшатся с возвращением в строй российского голкипера Семена Варламова. Такое мнение ТАСС высказал шведский форвард клуба Карл Сёдерберг.

В регулярном чемпионате НХЛ сезона-2016/17 Варламов провел 24 матча, в которых одержал шесть побед, в среднем пропуская по 3,38 шайбы за игру при 89,8% отраженных бросков. Голкипер несколько раз пропускал игры из-за хронической травмы паха. В конце января он перенес операцию и выбыл до конца сезона.

"Варламов всегда был нашим основным голкипером, он великолепен. Возможно, наши проблемы в сезоне отчасти были связаны с его отсутствием. С его возвращением дела клуба в следующем сезоне улучшатся", - уверен Сёдерберг.

Также собеседник агентства высказал свое мнение относительно подписания двухлетнего контракта с "Колорадо" 22-летним российским защитником Андреем Мироновым. "Я не знаком с Мироновым, но надеюсь, что его приезд усилит команду", - сказал шведский форвард.

"Колорадо" в минувшем сезоне занял последнее место в Западной конференции.

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