Тренер: роль хоккеиста Овечкина в "Вашингтоне" в следующем сезоне не изменится

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Роль российского нападающего Александра Овечкина в клубе Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон" в следующем сезоне не изменится. Об этом заявил главный тренер "Вашингтона" Барри Тротц, чьи слова приводит русскоязычная версия официального сайта НХЛ.

В ночь на четверг "Вашингтон" проиграл в седьмом матче серии 1/4 финала Кубка Стэнли "Питтсбургу" со счетом 0:2. Счет в серии до четырех побед стал 4-3 в пользу "Питтсбурга". Действующий обладатель Кубка Стэнли вышел в финал Восточной конференции, где встретится с "Оттавой". В последних трех матчах серии Овечкин был переведен в третье звено, однако Тротц отметил, что данное действие было вызвано исключительно обстоятельствами серии против "Питтбурга".

"Он яркий, выдающийся игрок. В этом нет никаких сомнений, - сказал Тротц. - Думаю, что его роль в команде в следующем сезоне не изменится. Он всегда играл в первых двух звеньях. На самом деле в первом".

"Он играет, как раньше. Это очевидно. Он по-прежнему очень эффективен", - отметил специалист.

Овечкин выступает в НХЛ с 2005 года, в составе "Вашингтона" он девять раз выходил в плей-офф, но ни разу не смог преодолеть барьер второго раунда. Всего в Кубке Стэнли Овечкин сыграл 97 матчей и набрал 90 очков (46 шайб + 44 передачи).