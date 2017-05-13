Черчесов: если футболисты не готовы выступать за сборную, это нужно принять

МОСКВА, 13 мая. /Корр. ТАСС Антон Рассказов/. Тренерский штаб сборной России по футболу пока не рассматривает вариант вызова в команду защитников ЦСКА Сергея Игнашевича, Алексея и Василия Березуцких, а также полузащитников Дениса Черышева из испанского "Вильярреала" и Жоаозиньо из "Краснодара". Об этом ТАСС сообщил главный тренер команды Станислав Черчесов.

Российская сборная 26 мая начнет в Австрии подготовку к домашнему Кубку конфедераций. На следующей неделе будет обнародован расширенный состав сборной для подготовки к турниру, а итоговая заявка из 23 игроков - не позднее 7 июня.

Игнашевич объявил о завершении выступлений за сборную после чемпионата Европы 2016 года, а Василий Березуцкий - о приостановлении в начале марта; оба, однако, не стали исключать, что еще могут сыграть за команду. "На сегодняшний день ситуация такова, что Леша вновь получил травму. Если они (братья Березуцкие) сами чувствуют, что не готовы, то надо это принять", - прокомментировал ситуацию Черчесов.

"А дальше будем смотреть по ситуации. Чемпионат России заканчивается, мы играем на Кубке конфедераций, затем начинается новый чемпионат. Мы следим за их состоянием, за это время все может измениться, - продолжил собеседник ТАСС. - Что касается Игнашевича, то он принял решение закончить карьеру в сборной, и мы его позицию уважаем. Как и братья Березуцкие, он играет на стабильном уровне за клуб, причем, как правило, все трое в составе друг друга подменяют".

"О перспективах выступления (Березуцких и Игнашевича) на чемпионате мира мы пока не говорили, идем шаг за шагом", - также сказал он.

"Крицюк и Джанаев не сыграют на Кубке конфедераций"

Денис Черышев в последний раз сыграл за "Вильярреал" в конце февраля. "На сегодняшний день кандидатура Черышева не рассматривается, потому что он все время получает травмы, которые не дают ему провести стабильно хотя бы пять игр подряд", - отметил Черчесов.

Уроженец Бразилии Жоаозиньо выступает за "Краснодар" уже шесть лет и в августе прошлого года получил российское гражданство. "Во-первых, мы рады, что он восстановился после травмы. Последнее время он не основной игрок, он чаще всего выходит на замену. По большому счету, мы его пока не рассматривали", - признался Черчесов.

Главный тренер сборной России подтвердил, что на Кубке конфедераций из-за травм команде не смогут помочь вратари Сослан Джанаев из "Ростова" и Станислав Крицюк из "Краснодара". "Они не сыграют на турнире. На последнем сборе были Гильерме и Александр Беленов, работой которых мы удовлетворены. За другими кандидатами, само собой, мы тоже смотрим, потому что это наша обязанность", - сказал он.

Черчесов не стал отрицать, что в сборной могут появиться игроки, ранее при нем в команду не вызывавшиеся. "Работа ведется, сегодня сказать не могу (кто это будет). Есть детали, которые мы обсуждаем, но фамилии называть не буду", - ответил он на соответствующий вопрос.

Сборная России на групповом этапе Кубка конфедераций сыграет с командами Новой Зеландии (17 июня, Санкт- Петербург), Португалии (21 июня, Москва) и Мексики (24 июня, Казань).