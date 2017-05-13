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Хоккеист Миронов поблагодарил "Динамо" за семейную атмосферу в команде

Спорт
13 мая, 10:08 UTC+3 КЕЛЬН корр. ТАСС, Рустам Шарафутдинов

Миронов расторг контракт с "Динамо" на этой неделе ради выступления в Национальной хоккейной лиге. В пятницу 22-летний хоккеист заключил двухлетнее соглашение с "Колорадо"

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Андрей Миронов (справа)

Андрей Миронов (справа)

© Валерий Шарифулин/ТАСС

КЕЛЬН /Германия/, 13 мая. /Спец. корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Московский клуб Континентальной хоккейной лиги "Динамо" обладает самым лучшим коллективом, в котором чувствуешь себя как дома. Об этом ТАСС рассказал бывший защитник клуба Андрей Миронов, выступавший за бело-голубых на протяжении пяти лет.

Миронов расторг контракт с "Динамо" на этой неделе ради выступления в Национальной хоккейной лиге. В пятницу 22-летний хоккеист заключил двухлетнее соглашение с "Колорадо".

"Впечатления от выступления в "Динамо" отличные. Спасибо огромное тренерскому штабу, ребятам, персоналу команды; считаю, что в "Динамо" самый лучший коллектив, где чувствуешь себя как дома, в семье, - сказал Миронов. - Есть досада, что три года подряд не смогли пройти СКА в плей- офф. Но сезон в клубе уже давно закончился, и уже не хочется вспоминать, что было досадного".

В составе "Динамо" Миронов стал обладателем Кубка Гагарина в 2013 году. "Что касается перспектив команды, то надо выигрывать Кубок Гагарина. "Динамо" это по силам, ничего заоблачного в этом нет", - отметил он.

Балашихинское "Динамо", которое является фарм-клубом бело-голубых, в прошедшем сезоне стало победителем чемпионата Высшей хоккейной лиги.

"Я оттуда практически всех ребят знаю, да даже наверное вообще всех, включая тренерский штаб, - рассказал Миронов. - То, что ребята выиграли, это дорогого стоит - они всем доказали, что самые лучшие. Я знаю по своему опыту, что такое сборы в Пинске, где ребята впахивают, как и первая команда, они заслужили эту победу", - отметил Миронов.

"До арены в Кельне можно прогуляться пешком"

Миронов в составе сборной России второй раз в карьере выступает на чемпионате мира. На мировом первенстве он дебютировал два года назад в Чехии и стал серебряным призером.

"Здесь (в Кельне) арена - самая большая в Европе, в Остраве, где мы играли, она была немного другой. Да, лед крошится - видимо, его залили только перед началом чемпионата, но сейчас стал чуть получше", - сказал защитник.

"А так здесь все классно, и живем недалеко. В Остраве мы на автобусе до стадиона ездили по полчаса, а здесь можно пешком до него дойти за 5-10 минут. Когда идешь пешком, никто не беспокоит - можно вечером прогуляться. В выходной мы дошли до Кельнского собора, погуляли по центру, немного отвлеклись от хоккея", - рассказал он.

Чемпионат мира проходит в Кельне и Париже с 5 по 21 мая.

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