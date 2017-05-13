Marca: "Реал" продлит контракт с главным тренером Зиданом до 2020 года

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Испанский футбольный клуб "Реал" продлит контракт с главным тренером команды Зинедином Зиданом. Об этом сообщает издание Marca.

Отмечается, что стороны договорились о продлении контракта до 2020 года. Французскому специалисту осталось только поставить подпись под соглашением. Текущий контракт 44-летнего тренера истекает по окончании сезона-2017/18.

Зидан возглавил "Реал" в 2016 году, сменив на посту главного тренера "королевского клуба" Рафаэля Бенитеса. Француз, который выступал за "Реал" в качестве игрока с 2001 по 2006 год, привел команду к победе в Лиге чемпионов, Суперкубке УЕФА и клубном чемпионате мира.