Черчесов: "Спартак" оптимально воспользовался вылетом из Лиги Европы и Кубка России

МОСКВА, 13 мая. /Корр. ТАСС Антон Рассказов/. Московский "Спартак" обернул себе на пользу вылет на ранних стадиях Лиги Европы и Кубка России по футболу, сконцентрировавшись на чемпионате страны, в котором в результате одержал победу. Такое мнение ТАСС высказал главный тренер сборной России Станислав Черчесов.

"Спартак" стал чемпионом России сезона-2016/17 за три тура до конца турнира после того, как "Зенит" 7 мая уступил грозненскому "Тереку" (0:1). Из Лиги Европы красно-белые выбыли в августе 2016 года, не сумев пройти третий квалификационный раунд, где уступили кипрскому АЕКу. В сентябре "Спартак" завершил выступление в Кубке России, в 1/16 финала проиграв "СКА-Хабаровску".

"Спартак" заслуженно победил в чемпионате, так как играл стабильно на протяжении всего сезона. Вылет из Лиги Европы стал неприятным моментом, но, учитывая еще и ранний вылет из Кубка России, команда смогла сконцентрироваться исключительно на чемпионате. С одной стороны, неучастие в еврокубках - минус, с другой - плюс, и этим моментом они оптимально воспользовались", - прокомментировал успех красно-белых Черчесов.

"Спартак" выглядел убедительнее соперников. Кроме того, летом московский клуб взял Фернандо и Маурисио, а зимой точечно укрепился Луисом Адриано, Александром Самедовым и Георгием Джикией. Все вкупе дало результат", - сказал главный тренер сборной России.

"О спартаковском костяке в сборной говорить рано"

Сборная России 26 мая начнет подготовку к домашнему Кубку конфедераций, который стартует 17 июня.

Черчесов заявил, что пока рано говорить о том, что игроки "Спартака" составят костяк российской сборной на предстоящем турнире. "Я бы не стал так говорить, - сказал он. - Тренеры, которые были до меня, использовали клубные блоки - оборона ЦСКА, полузащита "Зенита", нападение "Спартака" или "Зенита". Сейчас таких цельных блоков у нас нет, но если бы они у нас были, то понятно, что от такого ни один тренер не отказался бы".

"На сегодняшний день у нас только полублоки, которые могут потихонечку превратиться в блоки; может, через какое-то время мы к этому придем, когда все утрясется. Даже если хочется сделать блок, мы не можем. Например, если в центре полузащиты Денис Глушаков и Роман Зобнин, то это не блок, а полублок. А вот если вместе будут играть условно Дмитрий Комбаров, Глушаков, Зобнин и Самедов, то это будет блок", - пояснил он.

Соперниками сборной России на групповом этапе Кубка конфедераций станут сборные Новой Зеландии (17 июня, Санкт- Петербург), Португалии (21 июня, Москва) и Мексики (24 июня, Казань).