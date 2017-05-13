Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 13.05:
$ 57.16
€ 62.09
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Черчесов: "Спартак" оптимально воспользовался вылетом из Лиги Европы и Кубка России

Спорт
13 мая, 10:25 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Антон Рассказов

Главный тренер сборной России отметил, что благодаря этому "Спартак" смог сконцентрироваться на выступлении в чемпионате России, что привело к победе на турнире

Поделиться
Материал из 1 страницы
Футболисты "Спартака"

Футболисты "Спартака"

©  Артем Коротаев/ТАСС

МОСКВА, 13 мая. /Корр. ТАСС Антон Рассказов/. Московский "Спартак" обернул себе на пользу вылет на ранних стадиях Лиги Европы и Кубка России по футболу, сконцентрировавшись на чемпионате страны, в котором в результате одержал победу. Такое мнение ТАСС высказал главный тренер сборной России Станислав Черчесов.

"Спартак" стал чемпионом России сезона-2016/17 за три тура до конца турнира после того, как "Зенит" 7 мая уступил грозненскому "Тереку" (0:1). Из Лиги Европы красно-белые выбыли в августе 2016 года, не сумев пройти третий квалификационный раунд, где уступили кипрскому АЕКу. В сентябре "Спартак" завершил выступление в Кубке России, в 1/16 финала проиграв "СКА-Хабаровску".

Смотрите также
Игроки ЦСКА и сборной России Василий Березуцкий и Алексей Березуцкий

Черчесов: если футболисты не готовы выступать за сборную, это нужно принять

"Спартак" заслуженно победил в чемпионате, так как играл стабильно на протяжении всего сезона. Вылет из Лиги Европы стал неприятным моментом, но, учитывая еще и ранний вылет из Кубка России, команда смогла сконцентрироваться исключительно на чемпионате. С одной стороны, неучастие в еврокубках - минус, с другой - плюс, и этим моментом они оптимально воспользовались", - прокомментировал успех красно-белых Черчесов.

"Спартак" выглядел убедительнее соперников. Кроме того, летом московский клуб взял Фернандо и Маурисио, а зимой точечно укрепился Луисом Адриано, Александром Самедовым и Георгием Джикией. Все вкупе дало результат", - сказал главный тренер сборной России.

"О спартаковском костяке в сборной говорить рано"

Сборная России 26 мая начнет подготовку к домашнему Кубку конфедераций, который стартует 17 июня.

Смотрите также
Полузащитник сборной России и ЦСКА Алан Дзагоев

Черчесов: Дзагоев успевает восстановиться к предстоящим матчам сборной России по футболу

Черчесов заявил, что пока рано говорить о том, что игроки "Спартака" составят костяк российской сборной на предстоящем турнире. "Я бы не стал так говорить, - сказал он. - Тренеры, которые были до меня, использовали клубные блоки - оборона ЦСКА, полузащита "Зенита", нападение "Спартака" или "Зенита". Сейчас таких цельных блоков у нас нет, но если бы они у нас были, то понятно, что от такого ни один тренер не отказался бы".

"На сегодняшний день у нас только полублоки, которые могут потихонечку превратиться в блоки; может, через какое-то время мы к этому придем, когда все утрясется. Даже если хочется сделать блок, мы не можем. Например, если в центре полузащиты Денис Глушаков и Роман Зобнин, то это не блок, а полублок. А вот если вместе будут играть условно Дмитрий Комбаров, Глушаков, Зобнин и Самедов, то это будет блок", - пояснил он.

Соперниками сборной России на групповом этапе Кубка конфедераций станут сборные Новой Зеландии (17 июня, Санкт- Петербург), Португалии (21 июня, Москва) и Мексики (24 июня, Казань).

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Российский футбол
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
Главный тренер ФК "Локомотив" Юрий Семин на стадионе "Фишт" после победы команды в финальном матче Кубка России по футболу между командами "Урал" и "Локомотив"
5
Известному футбольному тренеру Юрию Семину исполняется 70 лет
10
"Легенды хоккея" во главе с Путиным разгромили сборную Ночной хоккейной лиги в гала-матче
15
Хоккеисты сборной России возложили цветы к памятнику павшим советским солдатам под Кельном
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Минимальная розничная цена водки выросла до 205 рублей за 0,5 л
2
Кибератака мирового масштаба: вирус WannaCry и как от него защититься
3
Эксперт: России необходимо уйти с МКС, создав замену вместе со странами БРИКС
4
Ушаков: Москва готова на ответные меры, если США не вернут изъятую дипсобственность РФ
5
Сноуден: АНБ косвенно виновата в кибератаке, поразившей компьютеры в 74 странах
6
Алексей Кудрин: риски снижения цен на нефть через год высоки
7
Залпы по "Армате": за что западные СМИ "любят" новейший российский танк
Темы дня
Загрузка...
Реклама