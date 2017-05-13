Легкоатлетка Муллина первой из россиян выиграла турнир после допуска к соревнованиям

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МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Прыгунья с шестом Ольга Муллина первой из россиян выиграла международный турнир после допуска отечественных легкоатлетов к участию в соревнованиях под нейтральным флагом.
Россиянка заняла первое место на турнире в южнокорейском Пусане с результатом 4 метра 50 сантиметров. Второй стала американка Кортни Росс (4,30), третьей - бразильянка Жоанна Рибейро Коста (4,10).
В ноябре 2015 года членство Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) в составе Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) было приостановлено. В связи с этим все российские легкоатлеты за исключением прыгуньи в длину Дарьи Клишиной не были допущены к международным соревнованиям, включая Олимпиаду-2016. На данный момент российские легкоатлеты допускаются к участию в международных турнирах избирательно и под нейтральным флагом. В общей сложности в 2017 году было утверждено 10 заявок на допуск к соревнованиям, 17 - отклонено.