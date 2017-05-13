Хоккеист сборной Франции Флери не останется в "Куньлуне"

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КЕЛЬН /Германия/, 13 мая. /Спец. корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Нападающий сборной Франции Дамьен Флери не будет продлевать контракт с клубом Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Куньлунь Ред Стар". Об этом ТАСС сообщил спортивный директор "Куньлуня" Владимир Кречин.
В минувшем сезоне Флери, у которого истек однолетний контракт, провел 57 матчей за пекинский клуб, в которых набрал 16 очков (9+7). В настоящее время форвард выступает в составе сборной Франции на чемпионате мира - в пяти матчах турнира он набрал четыре очка (3+1). В апреле нападающий сообщил ТАСС, что имеет предложения от ряда клубов из Европы и КХЛ.
"Флери у нас не будет. Как вы знаете, состав нашей команды поменяется процентов на 80", - сказал Кречин.
Из игроков, выступавших в дебютном для клуба сезоне в лиге, в "Куньлуне" останутся вратарь Томми Кархунен, защитники Йоонас Ярвинен и Бретт Белльмор, а также нападающий Алексей Поникаровский.