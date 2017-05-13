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Хоккеисты Кузнецов и Орлов прилетели в Германию для участия в чемпионате мира

Спорт
13 мая, 13:14 UTC+3 ФРАНКФУРТ корр. ТАСС, Дмитрий Рачицкий

Турнир в Кельне и Париже станет пятым для Евгения Кузнецова

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Евгений Кузнецов (слева) и Дмитрий Орлов

Евгений Кузнецов (слева) и Дмитрий Орлов

© Артем Коротаев/ТАСС

ФРАНКФУРТ /Германия/, 13 мая. /Спец. корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон" Евгений Кузнецов и защитник команды Дмитрий Орлов прилетели в Германию для участия в чемпионате мира за сборную России.

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Евгений Кузнецов

Хоккеисты Кузнецов и Орлов прибудут в расположение сборной России 13 мая

"Вашингтон" завершил выступление в Кубке Стэнли, проиграв в серии 1/4 финала "Питтсбургу" со счетом 3-4. В четверг стало известно, что Кузнецов и Орлов получили вызов в национальную команду.

Чемпионат мира в Кельне и Париже станет пятым для Кузнецова. Форвард является двукратным чемпионом мира (2012, 2014) и бронзовым призером мирового первенства в Москве прошлого года. Для Орлова турнир станет третьим в карьере - ранее он становился чемпионом мира 2014 года и бронзовым призером турнира прошлого года.

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