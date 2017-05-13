Times: Слуцкий является одним из главных кандидатов на пост тренера "Уотфорда"

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Бывший главный тренер московского ЦСКА и сборной России по футболу Леонид Слуцкий может возглавить английский "Уотфорд". Об этом сообщает британское издание Times.

На данный момент руководство "Уотфорда" рассматривает 46-летнего российского специалиста в качестве одного из основных претендентов на пост главного тренера команды. При этом решение об увольнении действующего главного тренера Вальтера Маццарри еще не принято.

За два тура до финиша сезона чемпионата Англии "Уотфорд" занимает 15-е место в турнирной таблице. Команда не может набрать очки в последних четырех турах. "Уотфорд" обезопасит себя от вылета в низший дивизион, если в следующем матче не проиграет в гостях лондонскому "Челси", который обеспечил себе шестое чемпионство.

Слуцкий покинул пост главного тренера ЦСКА в декабре 2016 года. Он возглавлял армейцев с 2009 года, за это время команда стала трехкратным чемпионом России, двукратным обладателем Кубка и Суперкубка России. С конца 2015 по лето 2016 года был главным тренером сборной России, под руководством которого команда вышла в финальную стадию чемпионата Европы 2016 года. Также он известен по работам главного тренера в ФК "Москва" и самарских "Крыльях Советов".