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"Урал" сыграл вничью с "Краснодаром" в матче чемпионата России

Спорт
13 мая, 13:54 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, мая. /ТАСС

Встреча завершилась со счетом 1:1

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Болельщики "Урала"

Болельщики "Урала"

© ТАСС/Антон Басанаев

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Екатеринбургский "Урал" сыграл вничью с "Краснодаром" со счетом 1:1 в домашнем матче 28-го тура чемпионата России по футболу.

Первый мяч на 42-й минуте в свои ворота забил защитник гостей Налдо. "Краснодар" сравнял счет в добавленное время - отличился Виктор Классон.

В составе "Краснодара" впервые с 23 апреля на поле появился Павел Мамаев, вышедший на замену после перерыва. "Урал" прервал свою серию из четырех поражений в первенстве страны.

В турнирной таблице "Урал" за два тура до конца чемпионата занимает 11-е место, набрав 30 очков. "Краснодар" с 46 очками занимает четвертое место, дающее право сыграть в следующем сезоне в Лиге Европы. На четыре балла от команды отстают грозненский "Терек" и "Ростов", которые свои матчи проведут в воскресенье.

В следующем туре "Урал" на своем поле примет "Локомотив", "Краснодар" в гостях сыграет с санкт-петербургским "Зенитом". Обе встречи пройдут 17 мая.

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