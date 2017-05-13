Стадион "Динамо" может открыться раньше запланированного срока

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МОСКВА, 13 мая. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Стадион "Динамо" в Петровском парке Москвы может быть открыт раньше марта следующего года, на который запланирована сдача объекта в эксплуатацию. Об этом ТАСС сообщил руководитель проекта "ВТБ Арена парк" Андрей Перегудов.
Ранее сообщалось, что стадион "Динамо" планируется открыть весной следующего года. При этом первый тестовый матч будет проведен в этом году в день рождения вратаря Льва Яшина - 22 октября.
"Строительство стадиона "Динамо" идет по графику, я доволен ходом строительства. Откроемся весной - может даже раньше. Но первый тестовый матч проведем 22 октября. После этого и до открытия пройдут несколько тестовых мероприятий. Они будут идти всю зиму", - сказал Перегудов.
Стадион "Динамо", вместимость которого составит около 27 тысяч зрителей, будет располагаться под одной крышей с "ВТБ Ареной" - дворцом спорта, где будут проводиться баскетбольные и хоккейные матчи, а также концерты.