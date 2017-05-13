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Бурлуцкий стал победителем первой гонки этапа РСКГ в Грозном в зачете "Туринг-Лайт"

Спорт
13 мая, 14:32 UTC+3

Первый круг гонки запомнился борьбой пилотов в задних рядах, в результате которой автомобиль Алексея Басова из-за контакта был поврежден и пилот вынужден был вернуться в боксы

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ГРОЗНЫЙ, 13 мая. /ТАСС/. Григорий Бурлуцкий выиграл первую гонку первого этапа Российской серии кольцевых гонок (РСКГ) в Грозном в классе "Туринг-Лайт". Вторым финишировал Тимур Богуславский, третьим - Ильдар Рахматуллин.

Первый круг гонки запомнился борьбой пилотов в задних рядах, в результате которой автомобиль Алексея Басова из-за контакта был поврежден и пилот вынужден был вернуться в боксы, а машина Родиона Шушакова замерла прямо на трассе. В инциденте также поучаствовал Владимир Атоев, но он смог продолжить борьбу.

По словам Басова, произошла массовая суета. "Расстроен, но будем работать, - сказал он. - В квалификации немного не получилось, не нашли "общий язык" с автомобилем, сказалась нехватка тестов. Тяжело пересаживаться с мощной машины, на которых я ездил предыдущие сезоны, надо провести больше тестов, будем наверстывать упущенное".

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