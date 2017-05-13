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Хоккеисты Орлов и Кузнецов могут принять участие в тренировке на ЧМ в воскресенье

Спорт
13 мая, 14:33 дата обновления: 13 мая, 14:54 UTC+3

Игроки в субботу прилетели во Франкфурт, чтобы оттуда переехать в Кельн, где сборная России проводит матчи группового этапа мирового первенства

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ФРАНКФУРТ /Германия/, 13 мая. /Спец. корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Игроки клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон" Дмитрий Орлов и Евгений Кузнецов могут принять участие в тренировке сборной России на чемпионате мира в воскресенье. Об этом журналистам сообщил Орлов.

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Евгений Кузнецов (слева) и Дмитрий Орлов

Хоккеисты Кузнецов и Орлов прилетели в Германию для участия в чемпионате мира

Игроки в субботу прилетели во Франкфурт, чтобы оттуда переехать в Кельн, где сборная России проводит матчи группового этапа мирового первенства. Россияне в рамках турнира в субботу сыграют с командой Словакии.

"Я думаю, примем участие в завтрашней тренировке. Мы два дня отдыхали, поэтому с удовольствием покатаемся, - сказал Орлов. - Хороший микроклимат очень важен для достижения результата, он всегда был в сборной. Все ребята стараются приехать по возможности, даже если у кого то есть микротравмы".

"Для акклиматизации главное лечь спать ближе к 10 вечера - завтра все будет нормально. Что касается игры за "Вашингтон", то жалко, что вылетели. Но теперь мы в сборной, здесь всегда приятно играть", - добавил он.

"Овечкин пожелал удачи"

"Вашингтон" завершил выступление в Кубке Стэнли, проиграв в серии 1/4 финала "Питтсбургу" со счетом 3-4. В четверг стало известно, что Кузнецов и Орлов получили вызов в национальную команду. Форвард "Вашингтона" Александр Овечкин отказался от вызова в национальную команду из-за травмы.

"С Овечкиным особо не виделись, по смс он пожелал нам удачи. На эту тему больше не общались, - сказал Кузнецов. - Конечно, он переживает, что проиграли, и что он не смог приехать из-за травмы. Он хотел поехать с нами вместе, потому что за сборную всегда играть приятно".

"Долетели нормально - обидно, когда проигрываешь в плей-офф, но мы же не можем зайти в раздевалку с грустными лицами. Все ребята настраиваются на победу, и мы должны зайти позитивно, всех посмешить. Это наоборот сыграет на руку", - отметил Кузнецов.

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