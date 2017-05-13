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Тренер: победа Муллиной была необходима всем российским легкоатлетам

Спорт
13 мая, 14:36 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Вероника Советова

В субботу 13 мая Муллина стала победительницей турнира в южнокорейском Пусане в прыжках с шестом с результатом 4 метра 50 сантиметров

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Ольга Муллина

Ольга Муллина

© Донат Сорокин/ТАСС

МОСКВА, 13 мая. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Победа прыгуньи с шестом Ольги Муллиной, ставшая первой для российских легкоатлетов после их допуска к участию в международных стартах, психологически была необходима для всех членов национальной команды. Об этом ТАСС заявил старший тренер команды Антон Назаров.

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В субботу 13 мая Муллина стала победительницей турнира в южнокорейском Пусане в прыжках с шестом с результатом 4 метра 50 сантиметров, вторая - американка Кортни Росс (4,30), третья - бразильянка Доанна Рибейро Коста (4,10). Личный рекорд россиянки, входившей в состав олимпийской сборной на Игры в Рио-де-Жанейро - 4,65 м, она установила его на чемпионате России в Чебоксарах в 2016 году.

"Ольга - первая ласточка, и психологическую важность ее победы для всей сборной, которая так долго не участвовала в международных стартах, переоценить невозможно, - подчеркнул Назаров. - Сейчас мы с командой находимся на сборах к командному чемпионату России в Сочи, все передают ей огромные поздравления и слова благодарности".

По его словам, спортсменка показала добротный результат на старте в Южной Корее. "Для Ольги 4,50 - достойный результат для первого раза, добротный. И он говорит о том, что в этом сезоне ей по силам улучшить свой личный рекорд, и показать 4,65 - 4,75. Мы в нее верим", - сказал тренер.

Назаров напомнил, что менеджеры спортсменки ведут переговоры о ее участии в нескольких международных стартах, в том числе и этапах "Бриллиантовой лиги".

Членство Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) в составе Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) было приостановлено в ноябре 2015 года, в результате чего практически вся сборная России, за исключением прыгуньи в длину Дарьи Клишиной, не была допущена к соревнованиям, в том числе и к участию в Играх-2016. В настоящее время легкоатлеты России допускаются к стартам избирательно и под нейтральным флагом - утверждено 10 заявок, отклонено 17.

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