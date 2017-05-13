Руководство "Арсенала" надеется, что Габулов восстановится от травмы к следующей игре

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МОСКВА, 13 мая. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Руководство тульского футбольного клуба "Арсенал" надеется, что вратарь команды Владимир Габулов успеет восстановиться от травмы к матчу с пермским "Амкаром", который состоится 17 мая. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор тульского клуба Дмитрий Балашов.
33-летний Габулов получил травму 12 мая в матче 28-го тура чемпионата России против ЦСКА (0:3) и был заменен на 46-й минуте встречи. Встреча 29-го тура "Арсенал" - "Амкар" будет сыграна в Туле.
"У него есть проблема с ногой, но, думаю, несерьезная. Посмотрим, что сегодня покажет обследование. Надеемся, что он будет готов к следующему матчу", - сказал Балашов.
"У Габулова хороший возраст для вратаря, поэтому никаких вопросов о завершении карьеры нет. Он и сам хочет продолжать играть", - отметил гендиректор.
Габулов подписал контракт с "Арсеналом" в прошедшее зимнее трансферное окно. В текущем сезоне вратарь провел за тульский клуб 11 матчей. Ранее он выступал за московское "Динамо".