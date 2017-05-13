Выставочные старты по легкой атлетике в России будут проводиться на городских площадях

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Выставочные старты по легкой атлетике в России будут проводиться не на стадионах, а на площадях городов. Об этом сообщает пресс-служба Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).

В четверг состоялась встреча руководства ВФЛА с представителями T&F Marketing Agency по вопросам сотрудничества в сфере организации выставочных стартов в России. ВФЛА поддержала идею проведения нового для России формата соревнований и подтвердила готовность оказать административную, информационную и значительную финансовую поддержку данному проекту.

В 2017 году запланировано проведение выставочных стартов в прыжковых видах в Екатеринбурге, Челябинске, Перми и Москве. В 2018 году проведение соревнований запланировано в десяти крупных городах России с расширением дисциплин до десяти.