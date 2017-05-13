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Дворкович: совет директоров РЖД будет поддерживать финансовую стабильность "Локомотива"Спорт 13 мая, 14:57
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МОСКВА, 13 мая. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Совет директоров РЖД будет оказывать полную поддержку московскому "Локомотиву", чтобы сохранить финансовую стабильность футбольного клуба. Об этом ТАСС сообщил вице-премьер РФ, председатель совета директоров РЖД Аркадий Дворкович.
РЖД являются основными акционерами "Локомотива". Ранее председатель совета директоров футбольного клуба Анатолий Мещеряков рассказав ТАСС, что бюджет "Локомотива" на 2017 год незначительно изменился по сравнению с прошлогодним. В 2016 году бюджет клуба составлял 5,4 млрд рублей без учета вычета налогов.
"В следующем сезоне "Локомотиву" предстоит сыграть в Лиге Европы. Я не вмешиваюсь в клубную политику, но со стороны совета директоров будет полная поддержка, чтобы сохранить стабильность в финансовом плане", - сказал Дворкович.
В текущем сезоне "Локомотив" стал обладателем Кубка России по футболу, обеспечив себе участие в розыгрыше Лиги Европы следующего сезона.