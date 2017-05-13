Ветераны ВОВ опробовали на стройке "Волгоград-Арены" систему подъема кровли

ВОЛГОГРАД, 13 мая. /Корр. ТАСС Игорь Каленич/. Ветераны Великой Отечественной войны первыми опробовали гидравлическую систему подъема вантовой кровли 45-тысячного стадиона "Волгоград-Арена", который строится к чемпионату мира по футболу, передает корр. ТАСС.

Около 20 ветеранов, многим из них уже за 90 лет, привезли в чашу строящегося стадиона на удобных машинах. Встретили фронтовиков представитель компании-генподрядчика "Стройтрансгаз", директор стройки Сергей Камин и представитель одной из крупных французских компаний, руководитель шеф-монтажа вантовой системы кровли Марк Гонтье.

"Первый раз ветеранов пригласили на главную стройку Волгограда ровно год назад. Сейчас здесь все по другому, стадион не узнать - он почти готов", - сказал председатель Волгоградского городского Совета ветеранов Великой Отечественной войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов Александр Струков.

Директор стройки Камин пояснил ветеранам: "Монтаж вантовой системы включает в себя два больших этапа: сборку, которая ведется с декабря 2016 года, и подъем собранной системы в проектное положение. Начало подъема начнется в ближайшее время, в каком-то роде это будет венец нашей большой работы".

По его словам, вантовая система стадиона уникальна. "Несущими элементами вантовой кровли, расположенной над трибунами стадиона, являются не массивные металлоконструкции, как на большинстве футбольных арен, а прочные стальные канаты. Это обеспечивает металлоемкость строительства и обычно применяется в мировой практике в тех регионах, где нет большой снеговой нагрузки на кровлю сооружения", - уточнил Камин. Французский специалист Марк Гонтье показал и рассказал ветеранам, как с помощью насосов и домкратов будет осуществляться подъем всей системы.

Право протестировать на пробной конструкции систему подъема, то есть нажать кнопку запуска домкрата, было предоставлено одним из самых заслуженных волгоградских ветеранов - почетному жителю города Евгению Рогову и кавалеру пяти орденов Красной Звезды Николаю Терещенко. "70 с лишним лет назад мы воевали здесь, под Сталинградом, затем восстанавливали город из руин. Для нас открытие такого красавца-стадиона будет настоящим праздником",- сказал от имени всех фронтовиков Терещенко. Гонтье отметил: "Хочу сказать спасибо всем ветеранам. Я и все мои коллеги находимся сейчас здесь только благодаря вам".

О стадионе

"Волгоград-Арена" строится на месте демонтированного Центрального стадиона между Мамаевым курганом и правым берегом Волги. Этот стадион на 45 тысяч мест станет первым в России с кровлей из вантовых конструкций. Сумма контракта - 16,2 млрд рублей, срок окончания строительства - ноябрь 2017 года. После чемпионата мира "Волгоград-Арена" станет базой для местного футбольного клуба "Ротор- Волгоград".

Матчи чемпионата мира 2018 года пройдут с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт- Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и Ростове-на-Дону. В Волгограде пройдут четыре матча группового этапа.