Крамник: интерес к шахматам в России растет, но вряд ли достигнет советского уровня

Будущее тренера Кирьякова в тульском "Арсенале" определится по окончании сезонаСпорт 13 мая, 15:46
Сборная Финляндии победила команду Норвегии в матче чемпионата мира по хоккеюСпорт 13 мая, 15:40
Квят занял последнее место в квалификации Гран-при ИспанииСпорт 13 мая, 15:31
В Белоруссии планируют ввести обязательный отпуск для отцовОбщество 13 мая, 15:15
В Египте официально объявлено об обнаружении гробницы фараонов Среднего царстваНаука 13 мая, 15:14
Ветераны ВОВ опробовали на стройке "Волгоград-Арены" систему подъема кровлиСпорт 13 мая, 15:09
Крамник назвал сообщения об отставке главы FIDE Илюмжинова закулисными интригамиСпорт 13 мая, 14:59
Дворкович: совет директоров РЖД будет поддерживать финансовую стабильность "Локомотива"Спорт 13 мая, 14:57
Источник: Москва и Каир пока не договорились о присутствии экспертов РФ в аэропортахЭкономика и бизнес 13 мая, 14:53
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
КРАСНОДАР, 13 мая. /Корр. ТАСС Сергей Околов/. Популярность шахмат в России нарастает уже несколько лет, но вряд ли достигнет уровня, который существовал в советское время. Такое мнение высказал ТАСС известный шахматист Владимир Крамник.
"Ренессанс в России хорошо идет, популярность нарастает уже несколько лет. Мне кажется это позитивным, что интерес к шахматам вырос. В любом случае, наверное, он не достигнет того уровня, который был в советские времена, когда шахматы были на уровне господдержки, но все равно, я думаю, что шахматные традиции у нас колоссальные в стране и они заслуживают того, чтобы быть не совсем на обочине", - сказал гроссмейстер.
Он признал, что шахматы не будут так же популярны, как футбол и хоккей, но напомнил о больших достижениях и традициях этого вида спорта в СССР и России.
Владимир Крамник - российский шахматист, 14-й чемпион мира по шахматам. Трехкратный победитель Всемирных шахматных Олимпиад в составе сборной России. Победитель командного чемпионата Европы и мира. Родной город шахматиста - Туапсе Краснодарского края.