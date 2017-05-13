Крамник: интерес к шахматам в России растет, но вряд ли достигнет советского уровня

КРАСНОДАР, 13 мая. /Корр. ТАСС Сергей Околов/. Популярность шахмат в России нарастает уже несколько лет, но вряд ли достигнет уровня, который существовал в советское время. Такое мнение высказал ТАСС известный шахматист Владимир Крамник.

"Ренессанс в России хорошо идет, популярность нарастает уже несколько лет. Мне кажется это позитивным, что интерес к шахматам вырос. В любом случае, наверное, он не достигнет того уровня, который был в советские времена, когда шахматы были на уровне господдержки, но все равно, я думаю, что шахматные традиции у нас колоссальные в стране и они заслуживают того, чтобы быть не совсем на обочине", - сказал гроссмейстер.

Он признал, что шахматы не будут так же популярны, как футбол и хоккей, но напомнил о больших достижениях и традициях этого вида спорта в СССР и России.

Владимир Крамник - российский шахматист, 14-й чемпион мира по шахматам. Трехкратный победитель Всемирных шахматных Олимпиад в составе сборной России. Победитель командного чемпионата Европы и мира. Родной город шахматиста - Туапсе Краснодарского края.