Квят занял последнее место в квалификации Гран-при Испании

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МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Российский гонщик команды чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" "Торо Россо" Даниил Квят не смог пробиться во второй сегмент квалификации Гран-при Испании.
Россиянин показал последнее, 20-е время. Его партнер по команде испанец Карлос Сайнс-младший пробился во второй сегмент с девятой позиции.