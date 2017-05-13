Будущее тренера Кирьякова в тульском "Арсенале" определится по окончании сезона

МОСКВА, 13 мая. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Будущее главного тренера тульского футбольного клуба "Арсенал" Сергея Кирьякова в команде будет определяться после сезона. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор тульского клуба Дмитрий Балашов.

В пятницу "Арсенал" разгромно проиграл московскому ЦСКА в матче 27-го тура чемпионата России со счетом 0:3. После этой встречи тульский клуб располагается на 15-м месте в турнирной таблице, имея в активе 24 очка.

"Команда сыграла очень плохо. Больше нечего комментировать. Что касается будущего Кирьякова, у нас остались две игры, задача не снимается - надо остаться в премьер-лиге. Закончится чемпионат, будем думать, президент клуба (Гурам Аджоев - прим. ТАСС) будет принимать решение", - сказал Балашов.

Кирьяков возглавил "Арсенал" в октябре прошлого года. Под его руководством команда победила в пяти матчах чемпионата России, в двух - сыграла вничью и 12 раз проиграла.