Сборная Финляндии победила команду Норвегии в матче чемпионата мира по хоккею

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МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Сборная Финляндии одержала в овертайме победу над командой Норвегии со счетом 3:2 в матче группового этапа чемпионата мира, который проходит в Кельне и Париже.
В составе победителей шайбы забросили Юусо Хиетанен (26-я минута), Юлиус Хонка (29) и Маркус Хянникяйнен (62). У проигравших отличились Андерс Бастиансен (19) и Андреас Мартинсен (60).
В турнирной таблице группы B сборная Финляндии поднялась на четвертое место, набрав в пяти матчах 9 очков. Норвежцы с 8 очками идут пятыми. В группе B, матчи которой проходят в Париже, также выступают команды Канады, Чехии, Швейцарии, Франции, Белоруссии и Словении.
В следующем матче сборная Финляндии 14 мая сыграет с командой Швейцарии, Норвежцы 15 мая встретятся с канадцами.